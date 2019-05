Rio Grande do Sul terá queda de temperatura no fim de semana por conta de ar polar

publicidade

O boletim metereológico emitido pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) hoje, destaca que a instabilidade que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias dará lugar a uma massa de ar seco polar, que vai derrubar as temperaturas no fim de semana. Há risco de geada nas áreas da Campanha e Planalto. Na tarde de sábado, o sol predomina, mas as temperaturas não sobem muito.

TEMPO | Massa de ar frio começa a ingressar no Sul do Brasil e vai derrubar a temperatura. https://t.co/UCjf7Oywd8 — MetSul.com (@metsul) 24 de maio de 2019

Já no domingo, o frio segue, especialmente pela manhã. Ainda há risco de geada em pontos elevados do Estado. No fim do dia, novas áreas de instabilidade voltam a trazer chuvas na região oeste. Na segunda-feira a instabilidade retorna.

A sexta-feira foi de tempo chuvoso com volumes elevados em alguns pontos