Rio Grande do Sul terá sábado com instabilidade, mas sol aparece ao longo do dia

O Rio Grande do Sul terá um sábado dividido entre períodos de sol e chuva. De acordo com a MetSul Meteorologia, chove na maioria das regiões ao longo do dia, mas a precipitação pode ser irregular, podendo muitos municípios receber volumes que não passem de 1mm ou 2mm.

Apesar de períodos de céu nublado a encoberto em diversas áreas, o tempo não fica fechado o dia inteiro e aberturas de sol entre as nuvens devem ocorrer no decorrer do sábado.

O calor não se repete, mas deve haver abafamento. À noite refresca devido ao ingresso de ar mais frio. Em Porto Alegre, o sábado será com períodos de sol e chuva, e marcas entre 18°C e 25°C.

Mínima e Máxima

Bagé 14°C | 21°C

Santana de Livramento 14°C | 22°C

São José dos Ausentes 14°C | 23°C

Santiago 16°C | 24°C

Alegrete 15°C | 24°C

Santa Maria 17°C | 25°C

Santa Cruz 18°C | 26°C

São Miguel 19°C | 28°C