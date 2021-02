Rio tem estoque de vacina garantido somente até sábado, dia 13

publicidade

O Rio corre o risco de suspender a vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as doses em estoque são suficientes para manter o programa somente até este sábado. "Até o momento, o município tem em estoque vacinas para atender a demanda até sábado, além da segunda dose dos que receberam a primeira", diz trecho de nota encaminhada pela secretaria. A pasta informou ainda que "conta com a chegada de novas doses a partir da próxima semana. Caso essa entrega não aconteça, o calendário será interrompido".

O governo do Estado informou que a capital fluminense retirou 50 mil doses da vacina na terça-feira, e que um novo lote depende do envio por parte do Ministério da Saúde. Por ora, não há data prevista para que isso ocorra.

Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a vacinação recomeçou nesta quinta-feira. Ela havia sido suspensa por falta de doses no fim de semana passada. A imunização na cidade, contudo, também não deverá durar muitos dias. A projeção é que a remessa atual seja suficiente para três dias. A vacinação na cidade será feita até esta sexta-feira, e retomada na quarta-feira da semana que vem, depois do feriadão de carnaval.

