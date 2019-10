Risco de tempestades segue no RS nesta quarta

publicidade

A instabilidade permanece no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e, com ela, seguem os riscos de tempestades. O sol aparece com muitas nuvens na maioria dos pontos, mas o forte aquecimento estimula a formação de áreas de instabilidade, com chance de temporais na segunda metade do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, vendavais e granizo não estão descartados, trazendo risco de novos estragos no Rio Grande do Sul. A quarta-feira segue abafada ao longo de todo o dia, com máximas chegando perto dos 40°C em várias regiões, com destaque para o Noroeste.

Em Porto Alegre, momentos de sol alternam com chuva. A mínima na Capital será de 20°C, e a máxima deve ser de 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 20°C / 32°C

Pelotas 19°C / 25°C

Rio Grande 19°C / 24°C

Capão da Canoa 20°C / 27°C

Erechim 20°C / 33°C

Santa Cruz 20°C / 33°C