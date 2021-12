Robô dá dicas de saúde no Cais Embarcadero

publicidade

A empresa farmacêutica Janssen, como parte da campanha "Em 2022, Saúde para Sonhar e Realizar", trouxe ao Cais Embarcadero um robô para reforçar a importância da saúde como o primeiro passo de qualquer conquista.

O robô ficou disponível durante os dias 14 e 15 e, ao interagir com ele, o público recebia dicas práticas de como melhor cuidar de si mesmo para construir um ano novo mais saudável. Ao inserir informações básicas, como gênero e idade, e um sonho que quer realizar em 2022, o robô trazia dicas de cuidados básicos com a saúde, como: a importância de retomar exames e cuidados médicos, a atenção à saúde mental e o cuidado com hábitos nocivos da pandemia, como o aumento do sedentarismo e do consumo de álcool.

A estudante Luísa Hoppe participou da ação com as duas tias enquanto passeavam pelo novo Cais. “As dicas são bem úteis nesse momento de pandemia. Acho que principalmente as minhas tias vão conseguir aproveitar e aplicar o que foi passado”, elogiou.

Além de visitar Porto Alegre, a robô também vai interagir com a população de outras regiões do País: Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF).