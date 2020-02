Rodoviários confirmam funcionamento normal dos ônibus nesta terça

publicidade

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros de Porto Alegre (Stetpoa) informou que não haverá paralisação nesta terça-feira devido à “vitória” na votação do projeto que previa a retirada dos cobradores, na Câmara de Vereadores. “A greve seria motivada unicamente por conta da questão dos cobradores. Vencemos essa luta e em seguida teremos a negociação do dissídio”, informou o presidente da entidade, Adair da Silva.

Como a retirada gradativa de cobradores das linhas de ônibus foi rejeitada pelos vereadores, agora os rodoviários passam a tratar da campanha de reajuste salarial para 2020. Com isso, o Stetpoa conseguiu garantir a prorrogação do prazo da data-base, que seria 1° de fevereiro e agora fica para março.

A diretoria do Stetpoa aguarda pela patronal, que deve agendar uma reunião de negociação para esta semana. Depois desse encontro, o Stetpoa deve convocar uma nova assembleia para dialogar com a categoria. A expectativa é de que as discussões sejam encerradas ainda nesta semana. As empresas de ônibus sugeriram à EPTC o valor de R$ 5,20 para a tarifa de ônibus em 2020.