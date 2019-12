Rodoviários fazem pressão na Câmara contra projeto que extingue cobradores

publicidade

Após caminhada partindo de garagens de ônibus de Porto Alegre e corredores exclusivos, rodoviários nas galerias do plenário da Câmara de Vereadores horas para acompanhar a sessão plenária desta quarta-feira. Conforme os 21 projetos priorizados, a proposta que extingue gradativamente os cobradores no transporte público está apta a ser votada. Segundo o acordo da mesa de líderes, deverão ser votados hoje dois projetos de vereadores e um do Executivo.

"Hoje são 3,6 mil pais e mães de famílias que serão demitidos. Nem pensar em apoiar esse projeto que destrói uma profissão e traz insegurança aos passageiros", diz o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre, Adair da Silva.

Um grupo de rodoviários já ocupa parte da galeria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde pode ser votado o projeto que retira a obrigação das empresas de ônibus de manter cobrador em suas linhas. @correio_dopovo pic.twitter.com/sEdrd7qqpM — eduardoamaral (@eduardoamaral87) December 18, 2019

No começo da manhã, a categoria se dividiu em pelo menos dois grupos, que realizaram caminhadas nas zonas Leste e Norte de Porto Alegre. Uma das mobilizações se encerrou na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, mas a outra, que partiu da sede da Carris, na rua Albion, foi a que mais durou, com direito à passeata pelo corredor de ônibus a partir da avenida Bento Gonçalves até a Câmara de Vereadores. O protesto gerou lentidão no tráfego de coletivos, dificultando o deslocamento de passageiros que foram obrigados a esperar um pouco mais nas paradas ou a recorrer para lotações, anteriormente autorizadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para circular com usuários em pé.

Um dos integrantes do protesto declarou que uma nova manifestação nesta quinta-feira é possível. "Se não retirarem o projeto hoje amanhã vamos parar Porto Alegre toda", disse à reportagem do Correio do Povo sem se identificar.

"Se não retirarem o projeto hoje amanhã vamos parar Porto Alegre toda" diz um dos manifestantes que vai a frente da caminhada. Manifestação chega na Av. João Pessoa agora, meta do grupo é chegar na Câmara até às 9h30min. pic.twitter.com/6zuIpEbs6t — eduardoamaral (@eduardoamaral87) December 18, 2019

Apesar da caminhada pelo corredor da avenida Bento Gonçalves, os coletivos não estão sendo desviados. Os manifestantes partiram da garagem da Carris e já percorreram cerca de três quilômetros até o momento. @correio_dopovo pic.twitter.com/MkQNzQocyR — eduardoamaral (@eduardoamaral87) December 18, 2019

O projeto, que deve ir à votação nesta quarta-feira, sugere a diminuição gradativa da tripulação nos ônibus, excluindo os cobradores nas seguintes hipóteses: rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do cobrador; demissão por justa causa; aposentadoria; falecimento do empregado e interrupção ou suspensão do contrato de trabalho.

O texto prevê que os cobradores deixem de operar nas linhas entre 22h e 4h, domingos, feriados e dias de passe livre. O pagamento da tarifa deverá ser realizado exclusivamente por meio de cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, cartão de débito, cartão de crédito ou outras formas eletrônicas de pagamento. O não uso de dinheiro visa, segundo a Prefeitura, a segurança dos passageiros e do motorista.

*Com informações do repórter Eduardo Amaral