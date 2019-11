Rodoviários realizam protesto contra extinção do cargo de cobrador em Porto Alegre

publicidade

Rodoviários se reuniram na manhã desta quarta-feira no Centro de Porto Alegre para realizar um ato contra a extinção do cargo de cobrador de ônibus. Inicialmente, o movimento ficou concentrado próximo da estação Rodoviária e depois o grupo fez uma caminhada pela avenida Mauá para finalizar a manifestação nas imediações do Camelódromo.

O protesto dos rodoviários é contra um projeto que está em tramitação na Câmara de Vereadores e pode retirar cobradores de ônibus em alguns horários. Conforme o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Adair da Silva, hoje não haverá bloqueios nem operação tartaruga. Silva avisa, porém, que se o projeto passar, a intenção é parar Porto Alegre.

Os manifestantes estenderam uma faixa com a seguinte frase: "Sindicato é contra o prefeito que promove o desemprego". Nessa terça-feira, Silva ressaltou que a aprovação do projeto irá gerar desemprego e afetará somente os trabalhadores das empresas privadas. Atualmente, Porto Alegre conta com cerca de 3,6 mil cobradores de ônibus.

Matéria em tramitação

O líder do governo na Câmara de Vereadores, Mauro Pinheiro (Rede), informou que o projeto está em tramitação em regime de urgência e deve ser votado no mês de dezembro deste ano. No dia 2 de dezembro, uma audiência pública será realizada na casa legislativa para debater o projeto.

Manifestantes caminharam pela avenida Mauá, em Porto Alegre / Foto: Guilherme Testa

*Com informações da repórter Jéssica Moraes