Rodovias federais têm movimento intenso no retorno do feriado de 20 de setembro

Quem aproveitou o feriado nas praias do Litoral Norte precisou de paciência no retorno para Região Metropolitana e Porto Alegrel. Até o começo da noite desta segunda-feira, pelo menos 27,1 mil veículos haviam cruzado o posto de pedágio de Gravataí, no km 60 da BR 290 (Freeway).

No início da noite, o fluxo de veículos se acentuou e provocou lentidão em alguns pontos da rodovia. De acordo com monitoramento da CCR Viasul, que administra a rodovia, o posto de pedágio de Gravataí chegou a registrar passagem de 85 carros por minuto no final da tarde.

Além da Freeway, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que outras rodovias federais registravam movimento intenso, como a BR 386, no pedágio em Montenegro, e na BR 116, no sentido Pelotas-Capital. Assessor de comunicação da PRF Rodrigo Zanini afirma que o maior volume de veículos na Freeway era esperado para o período entre 19h e 23h. "Até às 17h não registramos nenhum acidente grave nas rodovias federais", destaca, ressaltando que o tempo fechado e as chuvas em diversas regiões exigiam atenção redobrada dos motoristas.

Por conta do feriado prolongado, a PRF intensificou a fiscalização com reforço de policiais e de viaturas em todas as rodovia, em especial na BR 290. "Tínhamos a previsão de que o fluxo poderia aumentar em decorrência do feriado prolongado", frisa.