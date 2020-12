Rodovias gaúchas registram fluxo intenso no fim de semana

publicidade

As principais rodovias gaúchas registraram fluxo intenso no final de semana, tanto em direção às praias gaúchas quanto à Capital. O movimento na Freeway se acentuou no meio da tarde, quando mais de 25 mil veículos haviam passado pelo posto de pedágio de Gravataí, no km 19, em direção à Capital. De acordo com a CCR Viasul, concessionária que administra a BR 290, às 17h, passavam 66 veículos por minuto pelo ponto de pedágio. O fluxo de veículos em direção às praias também foi intenso. Até o começo da noite, pelo menos 24 mil veículos já tinham passado pelo posto de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no km 19.

Houve fluxo intenso em outras rodovias federais, como na BR 101 e na BR 386. Até o começo da noite, mais de 13,4 mil veículos haviam passado pelo pedágio de Três Cachoeiras, no sentido Norte, na BR 101. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as BR 386, 101 e 290 apresentavam fluxo intenso de veículos. O inspetor Cássio Garcez afirma que o movimento de final de ano historicamente é diferente dos demais feriados uma vez que se estende por mais de uma semana. "Muita gente voltando do interior e do litoral por conta do término do Natal e porque vão trabalhar durante a semana", destaca.

Segundo Garcez, o fluxo intenso de veículos deve ser observado nos próximos dias, com muitos automóveis se deslocando a partir de segunda-feira, especialmente para o litoral, para as festas de fim ano. "A BR 290 tem movimento bem carregado em toda sua extensão, principalmente de Porto Alegre a Osório. Até o dia 31 deve registrar maior movimento de veículos", frisa. Nas rodovias estaduais, o movimento também foi intenso. Segundo o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3ºBRBM), que monitora as principais vias em direção ao às praias, no final da noite aumentou o fluxo de veículos no sentido do litoral.

Conforme o comandante do 3ºBRBM, major Rafael Tiarajú de Oliveira, o movimento intenso registrado ontem em direção ao litoral contrastava com a saída tardia de veranistas, que optaram por pegar as principais rodovias estaduais - como ERS 030, ERS 040 e ERS 486 - no final da tarde. "Não era esperado esse movimento de entrada no litoral, que perdura até hoje e começou na quarta-feira", alerta. Segundo Oliveira, omovimento acentuado em direção ao litoral vai exigir um esquema de fiscalização especial para o Ano Novo.