Rolê da Vacina registra movimento em unidades de saúde e na Imperatriz Dona Leopoldina

O Rolê da Vacina foi retomado pela Prefeitura na noite desta terça-feira, 31, com a vacinação contra a Covid-19 em jovens de 18 anos ou mais, realizada em quatro unidades de saúde (São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos) e na Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, na zona norte da Capital.

Nos locais, que registraram um bom movimento, equipes volantes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aplicaram, das 18 às 21h, a primeira dose da vacina no público alvo e ainda a segunda dose da Coronavac e Oxford AstraZeneca para aqueles que receberam a primeira há 28 dias e há 10 semanas, respectivamente.

“O Rolê foi criado para facilitar o acesso da população à vacina. Percebemos que muitas pessoas, que já poderiam ter se vacinado antes, foram durante a semana passada, em locais perto de suas casas”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

Com poucas filas, o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, teve um movimento tranqüilo, segundo a coordenadora da unidade, Daniela Vidal. Ela informou que foram disponibilizadas salas de vacinação para evitar aglomerações, e destacou que a vacinação à noite favorece os trabalhadores. “O horário noturno é uma boa alternativa para as pessoas que trabalham durante o dia e não têm tempo para se vacinar”, ressaltou Daniela.

Moradora do bairro Bom Fim, a advogada Cleusa Dias Moura, de 58 anos, ficou bastante emocionada ao receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Centro de Saúde Modelo. “Cheguei aqui cedo. Aguardei um pouco na fila, mas valeu a pena. Estou imunizada, graças a Deus”, vibrou a advogada, que agradeceu aos profissionais de saúde pela vacina. “Meu sentimento é de gratidão e de felicidade. Espero que todas as pessoas recebam logo as duas doses da vacina para ficarem protegidas”, afirmou.

O estudante Cleber Luis Montiere, de 18 anos, residente do Centro Histórico, não conseguiu esconder a felicidade ao receber a primeira dose da vacina na unidade de saúde Modelo. Ele lembrou que durante meses aguardou com ansiedade o momento da vacinação da sua faixa etária. “Via todo mundo de vacinando, postando fotos nas redes sociais e nunca chegava a minha vez. Hoje finalmente pude sentir essa emoção. Enfim estou protegido. Agora estou na expectativa da segunda dose para me imunizar por completo”, destacou.

Confira a programação do Rolê da Vacina desta semana:

Quarta-feira (01/09)

9h às 16h

Largo Glênio Peres - Centro Histórico

18h às 21h

Unidade de Saúde São Carlos (Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon)

Unidade de Saúde Modelo (Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana)

Unidade de Saúde Tristeza (Av. Wenceslau Escobar, 110 - Bairro Tristeza)

Unidade de Saúde Ramos (Rua K esquina Rua R C, S/N - Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta)

Quinta-feira (02/09)

9h às 16h

Largo Glênio Peres - Centro Histórico

Supermercado Cruzeiro (Rua Cruzeiro do Sul, 1824 - Santa Tereza)

18h às 21h

Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5683 parada 12A - Lomba do Pinheiro)

Unidade de Saúde São Carlos (Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon)

Unidade de Saúde Modelo (Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana)

Unidade de Saúde Tristeza (Av. Wenceslau Escobar, 110 - Bairro Tristeza)

Unidade de Saúde Ramos (Rua K esquina Rua R C, S/N - Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta)

Sexta-feira (03/09)

9h às 16h

Largo Glênio Peres - Centro Histórico

18h às 21h

Unidade de Saúde São Carlos (Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon)

Unidade de Saúde Modelo (Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana)

Unidade de Saúde Tristeza (Av. Wenceslau Escobar, 110 - Bairro Tristeza)

Unidade de Saúde Ramos (Rua K esquina Rua R C, S/N - Vila Nova Santa Rosa, Bairro Rubem Berta)