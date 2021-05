Rompimento de adutora bloqueia avenida Icaraí, no bairro Cristal, em Porto Alegre

publicidade

O início da manhã deste sábado foi marcado pelos efeitos ainda persistentes da chuva registrada ao longo de sexta-feira em Porto Alegre. Na Zona Sul, na avenida Icaraí, no bairro Cristal, uma adutora com diâmetro de 400 milímetros rompeu-se ao amanhecer e provocou intensa fuga d´água. Um ônibus de transporte de funcionários que passava pelo local acabou com as rodas dentro do buraco onde a pista cedeu, sendo retirado depois.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o trecho no sentido centro-bairro da avenida Icaraí, entre as ruas Pedro Américo Leal e Coronel Claudino. Houve desvio no trânsito na área.

Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foram mobilizadas para o conserto da adutora. A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) teve de ser desligada para a realização dos reparos, afetando o abastecimento dos bairros Camaquã, Cavalhada, Cristal, Menino Deus, Tristeza e Vila Assunção.

O volume vazado da água provocou estragos em uma residência e um mercadinho no local. No estabelecimento comercial, o proprietário teve de abrir dois buracos nas paredes para possibilitar o escoamento da água. Já na casa, a água inundou todos os cômodos, provocando algumas perdas de móveis e deixando muita lama acumulada.

Foto: Fabiano do Amaral