RS ainda tem 256,8 mil pacientes sem a 2ª dose de vacina registrada no tempo ideal

Com 256.824 pessoas sem registro de aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no sistema de informações do Plano Nacional de Imunizações (SI-PNI), já passado o tempo ideal, o Rio Grande do Sul registra queda em relação há três semanas, quando havia um contingente de 272.535 cidadãos sem aplicação da última dose do imunizante. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) esclarece que não tem o número real de segundas doses não aplicadas, mas das segundas doses não registradas.

Conforme a SES, em todo o Estado, das 256,8 mil pessoas nessa situação ou que não tiveram a aplicação da vacina registrada no SI-PNI, 143.452 são referentes à vacina da Astrazeneca, 112.788 da Coronavac e 584 da Pfizer. Em nota, a SES informa "ainda que ocorrem atrasos de registro no sistema das doses aplicadas e que podem não refletir a realidade", acrescentando que esse registro é de responsabilidade dos municípios.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, explica que os atrasos nos registros é menor do que o apurado no SI-PNI. "Esse atraso aparece no sistema considera o prazo fixo de 28 dias para Coronavac e 90 dias para Astrazeneca. Estimamos que temos menos de 10 mil em atraso, pois os demais são problemas de registros e pessoas que possuem poucos dias de atraso", destaca.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), do total de pacientes residentes na Capital sem registro de aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus no SI-PNI, 22.422 são referentes à Coronavac, 18.092 da Astrazeneca e 4 da Pfizer.

Canal de comunicação ajuda na busca de imunizações incompletas

Um número disponibilizado pela SMS desde o dia 26 de julho reforça a busca ativa por pacientes que não concluíram o ciclo de vacinação. "As pessoas podem baixar o aplicativo Conecte SUS e verificar se a segunda dose consta da carteira digital. Se não tiver, pode entrar em contato conosco pelo número 3289-2715", reforça. A comunicação deverá ser feita exclusivamente por mensagens de texto no WhatsApp. Com menos de duas semanas de funcionamento, o serviço oferecido ao público já atendeu 2 mil pessoas desde segunda-feira retrasada.

"Na sexta-feira, registramos 500 atendimentos em um único dia, o maior número desde o início do serviço", destaca. Entre as justificativas para não tomar a segunda dose, os pacientes relatam reação à aplicação do imunizante e dificuldades para sair do trabalho, além daqueles que acreditam que uma dose apenas é suficiente.

"A segunda dose é super importante para concluir a vacinação", reforça. Caroline destaca que os homens ainda se vacinam menos que as mulheres "por uma questão histórica", uma vez que as mulheres tendem a se preocupar mais com a saúde.