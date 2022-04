RS antecipa vacinação contra gripe e sarampo em crianças para segunda-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul decidiu antecipar a vacinação contra gripe e sarampo em crianças para a próxima segunda-feira. A decisão foi da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e abrange os pequenos de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

A pasta definiu para o 30 de abril o Dia D com abertura extraordinária dos postos para a aplicação das doses. A estratégia iria começar no dia 3 de maio, mas acabou adiantada devido à crescente demanda em atendimentos de urgência pediátrica na rede de saúde por quadros clínicos respiratórios. O público dentro dessa faixa etária no Rio Grande do Sul é estimado em 620 mil crianças. A meta é vacinar 90% desse número.

Neste momento, a vacinação segue aberta para os grupos dos idosos e trabalhadores da saúde, que começaram a ser em 4 de abril. Até agora, 546 mil pessoas com 60 anos ou mais já se vacinaram, representando 26% do público-alvo. O mesmo índice também já foi alcançado entre os trabalhadores da saúde, com 95 mil pessoas já imunizadas.

Esquema de doses

Caso a criança esteja fazendo este ano pela primeira vez a vacinação contra a influenza, ela deverá fazer duas doses, com 30 dias de intervalo entre elas. Se ela já fez a vacina da gripe em algum outro ano o esquema é de dose única, assim como é para as demais idades. A vacinação contra a influenza e contra o sarampo (vacina tríplice viral) pode ocorrer no mesmo momento.

Também está previsto pela Secretaria da Saúde a distribuição aos municípios de mais 343.990 doses da vacina influenza para o dia 26/04 (terça-feira). Também na próxima semana, a ser definido o dia, é esperado o recebimento de 153 mil doses da vacina tríplice viral do Ministério da Saúde.

Veja Também