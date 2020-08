RS chega a 95,1 mil infectados e mais de 2,6 mil mortes por Covid-19

publicidade

O boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira, apontou a inclusão de 47 novas mortes e 2.678 novos contaminados por coronavírus nas últimas 24 horas. Dentre os novos óbitos registrados, está o de um menino de 9 anos, morador da cidade de Rio Grande, que falece na última quarta-feira. Com os novos casos, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 2.631 vítimas fatais pela doença e 95.142 casos confirmados.

O indíce de recuperados da doença é de 88%, totalizando 83.868 pacientes. Outras 8.643 pessoas seguem em acompanhamento. A atualização teve ainda 96 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) no Estado é de 78,3% na tarde desta sexta-feira. Destes, 37,4% são de pacientes positivados para o coronavírus e 11,5% de internados com suspeita do portarem o vírus. Os demais 51,1% são pacientes com outras doenças.

Com dez novos óbitos pela doença, Porto Alegre permanece sendo a cidade mais afetada pela pandemia. Conforme os dados estaduais, hoje a cidade contabiliza 510 mortes e pouco mais de 10,5 mil infectados – com acréscimo de 124 novos casos. A taxa de ocupação nas UTIs adultas da Capital é de 88,5%, na tarde desta sexta-feira.

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (homem, 81 anos)

Alvorada (homem, 78 anos)

Canela (mulher, 61 anos)

Canela (homem, 64 anos)

Canela (homem, 61 anos)

Canoas (mulher, 65 anos)

Canoas (homem, 59 anos)

Canoas (homem, 69 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Caxias do Sul (mulher, 61 anos)

Caxias do Sul (mulher, 57 anos)

Chapada (homem, 74 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 63 anos)

Eldorado do Sul (homem, 61 anos)

Erechim (homem, 63 anos)

Esteio (homem, 62 anos)

Esteio (homem, 87 anos)

Gravataí (homem, 52 anos)

Igrejinha (homem, 65 anos)

Novo Hamburgo (homem, 88 anos)

Parobé (homem, 46 anos)

Pelotas (mulher, 85 anos)

Pelotas (homem, 67 anos)

Porto Alegre (mulher, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Porto Alegre (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 62 anos)

Porto Alegre (homem, 59 anos)

Porto Alegre (homem, 54 anos)

Porto Alegre (mulher, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 82 anos)

Rio Grande (menino, 9 anos)

Rio Grande (mulher, 78 anos)

Santa Rosa (mulher, 76 anos)

Santa Rosa (mulher, 87 anos)

Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos)

São Jerônimo (homem, 78 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 67 anos)

Sarandi (mulher, 52 anos)

Taquara (mulher, 89 anos)

Três Coroas (homem, 58 anos)

Tucunduva (homem, 15 anos)

Viamão (homem, 68 anos)