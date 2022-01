RS confirma aumento nos casos de transmissão comunitária da ômicron

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira, o aumento de casos de transmissão comunitária da variante ômicron em solo gaúcho. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), até o momento, houve a identificação de 255 casos confirmados ou sugestivos para essa linhagem em 34 municípios ou em visitantes ao RS testados aqui.

De acordo com SES, entre os casos identificados, 21 foram confirmados por sequenciamento completo, método mais preciso pelo qual é feita a leitura de toda a cadeia genômica do vírus. Os demais 228 são considerados sugestivos, caracterizados pelas amostras que tiveram o diagnóstico pelo exame de RT-PCR que identifica parcialmente a variante ou aqueles casos que foram confirmados por serem de pessoas com sintomas e que sejam contato desses casos sugestivos.

O Laboratório Central do Estado (Lacen/RS), um dos locais que realiza a testagem para a identificação das linhagens do coronavírus (SARS-CoV-2), relatou que em 41 amostras coletadas entre os dias 21 e 31/12, 80% foram sugestivas para a ômicron (por RT-PCR de inferência). No mesmo número de testes coletados entre os dias 2 e 4 de janeiro, a proporção já passou para 95%.

Fora o Lacen/RS, outros laboratórios no Estado que já possuem capacidade para essa análise sugestiva ou para o sequenciamento completo são o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT, que também faz parte do Cevs), Feevale, UFRGS, UFSM e Hospital Moinhos de Vento. Esses locais realizam a testagem dos casos por amostragem.

Casos de ômicron confirmados e sugestivos no RS:

Campo Bom: 3

Canela: 3

Canoas: 15

Carazinho: 1

Dois Irmãos: 8

Esteio: 7

Estrela: 1

Garibaldi: 3

Gramado: 6

Gravataí: 1

Guaíba: 2

Itaara: 1

Maratá: 1

Montenegro: 1

Novo Hamburgo: 6

Osório: 1

Pelotas: 4

Piratini: 1

Portão: 1

Porto Alegre: 20

Progresso: 1

Santa Cruz do Sul: 1

Santa Maria: 18

Santana do Livramento: 3

Santiago: 1

São Leopoldo: 5

São Sebastião do Caí: 1

Sapiranga: 3

Sapucaia do Sul: 2

Sarandi: 1

Tramandaí: 1

Ubiretama: 1

Venâncio Aires: 1

Viamão: 3

Fora do RS: 15

UFSM*: 111

*analisados na UFSM em Santa Maria (a se confirmar as cidades de origem)