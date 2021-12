RS confirma mais quatro mortes e 132 casos de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul chegou, neste domingo, a 36.358 mortes em decorrência do coronavírus. Quatro delas foram registradas nas últimas 24 horas. O boletim mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde também reportou mais 132 casos de contaminação, totalizando 1.499.745 desde o início da pandemia. Desse total, 1462.378 (98%) envolvem pessoas que se recuperaram, enquanto 908 seguem com o vírus ativo, devendo fazer isolamento.

A rede de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Rio Grande do Sul opera com ocupação de 55,3% na tarde deste domingo. De acordo com os dados estaduais, são 1.769 pacientes internados em estado grave – 222 deles com Covid-19 e 88 com suspeita da doença. Em Porto Alegre, a taxa de ocupação das UTIs é de 67,4%. Dos 878 internados, 47 deram entrada nos hospitais em função da Covid e seis seguem esperando exames.