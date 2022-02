RS contabiliza mais 26 mortes e quase 4,2 mil casos de Covid-19

publicidade

Mais 26 mortes e 4.187 casos de coronavírus foram confirmados, neste domingo, pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 37.906 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia, em março de 2020. A mortalidade do vírus em cidades gaúchas é de 333,2 a cada 100 mil habitantes, e a letalidade segue em 1,8%.

Já o número de contaminações subiu para 2.096.478, com 94% dos pacientes recuperados e 4% – o equivalente a quase 83 mil pessoas – ainda em acompanhamento.

Internações

A ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) no Rio Grande do Sul se manteve estável, em 62,1%. De um total de 1.911 pacientes em estado grave, 491 confirmaram resultado positivo para Covid e 81 seguem aguardando exames.

Já em Porto Alegre, o índice é de 87,7%, o que corresponde a uma alta de 1,3 ponto percentual em relação a ontem. Dos 631 internados, 156 apresentaram sintomas de Covid, com 11 deles ainda esperando confirmação.

