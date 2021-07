RS cria Comitê de Contingência para gerenciar crise pós incêndio da SSP

publicidade

Após o incêndio que deixou o prédio-sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em ruínas, na madrugada de ontem, o governador Eduardo Leite anunciou em sua conta no Twitter, nesta quinta-feira, a instalação de um Comitê de Contingência. Grupo integrado por representantes da pasta irá trabalhar na restituição de documentos, alocação dos efetivos e no restabelecimento da normalidade nos serviços.

Conforme Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, será o coordenador do Comitê de Contingência, que também vai reunir os secretários Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e Mauro Hauschild (Administração Penitenciária) e do chefe de gabinete do governador, Marcelo Alves, além de chefes das vinculadas da SSP.

"Reunião muito importante que nos dá um norte em relação à realocação dos efetivos da Segurança Pública e da Segurança Penitenciária. Neste momento com ações emergenciais e já pensando em projetar o futuro do que vamos fazer... Se vamos constuir uma nova sede", destacou Ranolfo Vieira Junior.

Instalamos agora um Comitê de Contingência, que ficará sob a coordenação do vice-governador e secretário da Segurança, @DelegadoRanolfo, junto com os secretários @clgastal e @MauroHauschild e do chefe de gab @marcelosalves0, p/ gerenciar a crise pós incêndio no prédio da @SSP_RS. pic.twitter.com/05q0FFTU4f — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 15, 2021

Para colocar em operação os setores administrativos da SSP, os diretores da pasta expuseram suas necessidades específicas, para compreender qual melhor estrutura para atender a demanda. Ficou decidido que seriam realizadas algumas diligências em locais disponíveis, como o centro de treinamento da Procergs, um prédio da CEEE, entre outras edificações.

Durante reunião também ficou decidido a imediata instauração de sindicância administrativa para apurar o fato. Além disso, a Polícia Civil investiga o motivo do início do incêndio.

Veja Também