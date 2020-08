RS deve ter amanhecer congelante nesta sexta-feira

publicidade

A madrugada e o começo da manhã serão extremamente frios no RS nesta sexta-feira. As mínimas ficam na casa dos 0°C ou com marcas negativas em quase todos os municípios. Isso deve provocar geada severa em muitas cidades.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio será intenso na campanha, na fronteira com o Uruguai, e nos Aparados da Serra, onde os termômetros podem marcar -6°C. Apesar disso, o céu fica claro na maior parte do Estado, com sol predominando. A chance de neve, que caiu em algumas cidades do Sul do país, diminui nesta sexta-feira.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. A mínima deve ser de 2°C, e a máxima não ultrapassa os 14°C.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -6°C / 9°C

Vacaria -5°C / 11°C

Caxias do Sul -2°C / 11°C

Erechim -1°C / 12°C

Santa Maria 0°C / 13°C

Rio Grande 1°C / 14°C