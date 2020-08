RS deve ter chance de chuva e segue com frio nesta segunda-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul deve ter muitas nuvens e chance de chuva leve e garoa no começo do dia na Metade Norte. No decorrer do período, aberturas de sol ocorrem em algumas regiões, sobretudo no Norte gaúcho. A frente semi-estacionária começa a recuar pro Uruguai, pressionada por avanço de ar quente pelo Noroeste, e a instabilidade aumenta com chuva e chance até de trovoadas da tarde para a noite no Oeste, no Sul e no Leste do Estado.

Pela abundante nebulosidade, a temperatura pouco varia e a sensação de frio segue na maioria das áreas. Aquece mais no Noroeste e no Norte do Estado.

As mínimas rondam os 3ºC em Bagé e os 5ºC em Rio Grande. As máximas, por sua vez, podem chegar a 20ºC em Santa Rosa e 23ºC em Erechim. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9ºC e 15ºC.

Grande parte do RS experimentou no domingo uma radical mudança do tempo com o avanço de uma frente fria e o ingresso de uma massa de ar frio. Em Porto Alegre, que teve chuva, rajadas de vento e trovoadas no começo do domingo, a temperatura no Aeroporto Salgado Filho era de 30ºC às 15h de sábado e na mesma hora, domingo, fazia 14ºC.

Frente fria que avançou pelo Estado no domingo passa agora a semi-estacionária e deverá começa a recuar para o Sul. Por isso, cidades do Sul que voltaram a ter sol com o ingresso de ar mais frio e seco hoje terão o retorno da chuva principalmente à noite. Já no Norte do Estado, ar quente volta a avançar com aberturas e elevação da temperatura.