RS deve ter mínimas abaixo de zero em alguns pontos nesta quarta-feira

O sol até aparece no Rio Grande do Sul, com poucos períodos de nebulosidade. No entanto, o frio será intenso, e algumas localidades podem ter mínimas abaixo de zero. O amanhecer será frio no Oeste e Norte, com geada em alguns pontos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver congelamento em baixadas na região dos Aparados. Há chance de neblina ao amanhecer. À tarde, temperaturas ficam amenas, e máximas podem passar dos 20°C.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo do dia. A mínima na Capital será de 9°C e a máxima de 19°C.

Mínimas e máximas no RS

São José dos Ausentes -3°C / 16°C

Vacaria -2°C / 18°C

Caxias do Sul 2°C / 18°C

Torres 9°C / 19°C

Santa Rosa 1°C / 22°C

Alegrete 3°C / 19°C