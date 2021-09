RS deve ter temporais e queda de granizo durante o feriado de 7 de setembro, alerta Metsul

publicidade

Após uma semana de tempo seco e até com calor e sensação de abafamento, o Rio Grande do Sul deverá registrar nos próximos dias uma virada no clima. Conforme a MetSul Meteorologia, altos volumes de chuva são esperados para o feriadão de 7 de setembro e com possibilidade de queda de granizo no dia do feriado nacional.

Segundo dados da MetSul, em algumas regiões os acumulados podem até superar a média de precipitação de setembro, que é uma das mais altas entre os meses do ano.

O primeiro período de instabilidade mais forte deve ocorrer entre tarde de sábado e as primeiras horas de domingo. O segundo poderá ocorrer entre o final de segunda-feira e a próxima quarta. A chuva, no entanto, não atingirá todas as regiões do Estado de maneira simultânea.

Veja Também

Durante o sábado, a chuva deve avançar pelo Rio Grande do Sul. Entretanto, em Porto Alegre, ela só deve chegar no final do dia. No domingo, a instabilidade alcançará cidades do Norte e do Leste, mas rapidamente se afastará para o oceano.

A partir de segunda-feira, com o aumento gradual da nebulosidade, um ar muito quente chegará ao Estado. Nuvens carregadas vão se formar no Oeste e devem avançar para a faixa central e parte do Sul gaúcho da tarde para a noite com pancadas de chuva, raios e risco de granizo isolado.

Já no dia 7 de setembro, o clima de claro deve se instalar em diversas regiões. As máximas ficarão perto ou acima de 35ºC e, a partir daí, há risco de temporais acompanhados de muito vento e granizo. Porto Alegre e região devem estar na área limítrofe entre a zona de maior e menor risco de tempo severo.