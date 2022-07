RS inicia treinamento de 11 mil recenseadores no Rio Grande do Sul para o Censo 2022

publicidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que começou nesta segunda-feira o treinamento presencial dos11 mil futuros recenseadores convocados no Rio Grande do Sul para o Censo 2022. Em Porto Alegre, as aulas ocorrem em 17 locais, incluindo escolas públicas, faculdades, órgãos públicos, entidades de classe e associações. Ao todo, farão as atividades de treino no RS 580 turmas, distribuídas em 300 municípios.

O período de aprendizado durará cinco dias, com oito horas diárias de aula, se encerrando na sexta-feira. Haverá ainda turmas que iniciam na semana seguinte, com aulas de 25 a 29 de julho. No Brasil são 180 mil futuros recenseadores, com o treinamento ocorrendo em cerca de 5 mil locais e 10 mil salas.

“Nós vamos começar o treinamento dos recenseadores na etapa presencial, mas eles já estão sendo treinados há tempos”, ressalta a gerente de Treinamentos de Censos, Cynthia Damasceno. “Preparamos um curso em EAD (Ensino a Distância) com conceitos fundamentais do Censo e esse conteúdo caiu na prova do processo seletivo simplificado. Os recenseadores passaram também por uma etapa autoinstrucional com a leitura prévia do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista, disponíveis no site do Censo 2022. Eles já iniciaram o treinamento bem antes de estarem em sala de aula”, acrescenta. “Também aproximamos esse treinamento presencial do início da coleta para que o conhecimento que o recenseador acaba de adquirir fique ‘fresco’ na cabeça dele”, complementa o gerente substituto de Treinamentos de Censos, Miguel Montenegro.

O IBGE utiliza o bem-sucedido treinamento em cascata, também aplicado em operações anteriores, que consiste em treinar pessoas para capacitarem outras pessoas. “É um processo, uma sequência, uma onda. É o método que usamos para, a partir de um grupo de especialistas do IBGE nos temas censitários, capacitar um número cada vez maior de servidores que atuam como técnicos e multiplicadores, passando pelos coordenadores e técnicos das Unidades Estaduais, pelos coordenadores censitários de subárea (CCS), agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS), que são os últimos multiplicadores, responsáveis pela função de instruir os mais de 180 mil recenseadores”, destaca Cynthia.