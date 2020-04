RS melhora transparência na divulgação de dados sobre Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul aumentou consideravelmente a sua transparência em relação aos dados sobre a pandemia de Covid-19. Conforme o estudo Open Knowledge Brasil, o RS subiu 19 pontos no índice de transparência na comparação com pesquisa anterior realizada há uma semana.

Com isso, a administração do governador Eduardo Leite leva o RS ao sétimo no ranking de unidades da federação mais transparentes. Ficou atrás de Rio Grande do Norte (que subiu 31 pontos), Ceará (-9 pontos), Rio de Janeiro (-2), São Paulo (+38), Maranhão (+26) e Pernambuco (+9).

Os dados foram coletados em 9 de abril e indicam que metade dos Estados evoluíram na questão da clareza e liberação das informações. Ainda assim, conforme a pesquisa, 78% dos governos estaduais e o governo federal ainda não publicam informações suficientes para monitorar efetivamente a pandemia.

“A rápida resposta dos estados reforça a importância da definição de parâmetros de qualidade de dados para que os gestores possam orientar suas equipes”, avalia Camille Moura, coordenadora de Advocacy e Pesquisa da OKBR.