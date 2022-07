RS não deve ter inverno rigoroso até o próximo dia 10, projeta Metsul

publicidade

Embora nesta sexta-feira o Rio Grande do Sul tenha começado o mês com bastante frio, esta não será a realidade vista pelo menos até o próximo dia 10 de julho, segundo informações da Metsul Meteorologia. O inverno até agora rigoroso está prestes a entrar em um verdadeiro “recesso”, pois até o período devem predominar dias de temperatura mais alta e acima do que é normal para esta época do ano.

As máximas na tarde desta sexta-feira já se elevam a valores ao redor ou acima de 20ºC em um grande número de municípios do Sul do Brasil e a partir deste final de semana sobem também as mínimas que por muitos dias pela frente não vão repetir as noites geladas do final de junho e que marcaram ainda grande parte do último mês.

Uma grande massa de ar seco e mais quente sobre o Brasil vai se intensificar e se expandir nesta primeira metade de julho e seus efeitos passarão a ser sentidos também mais ao Sul do país. Vai se estabelecer um bloqueio atmosférico que será como uma “parede” para as frentes frias e ainda não se antecipa uma massa de ar frio que possa derrubar tão cedo este bloqueio.

Com o efeito, alguns dias da próxima semana serão quentes. Vai esquentar tanto em alguns dias na semana que vem que é possível que algumas cidades do Rio Grande do Sul tenham máximas perto ou na casa dos 30ºC, principalmente no Noroeste, conforme a Metsul.

Veja Também

No Sul do RS, maior nebulosidade e chuva frequente inibirão aquecimento mais pronunciado. A Metade Sul, por conta do bloqueio, deve ter chuva volumosa nos primeiros dez dias de julho com muita instabilidade na próxima semana. Uma vez que a instabilidade terá alimentação de ar quente trazido pelo jato de baixos níveis, em alguns dias haverá o risco de temporais com chuva forte, raios e granizo.

O período de maiores temperatura devem ter fim no dia 11 de julho. O modelo europeu sinaliza que ao redor da metade de julho poderia haver uma incursão de ar mais gelado com frio mais intenso.