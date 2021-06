RS projeta aplicar primeira dose em toda a população adulta do RS até setembro

publicidade

O governador Eduardo Leite anunciou nesta sexta-feira um calendário de vacinação contra a Covid-19 para toda a população adulta do Estado, independente de comorbidades. A estimativa do Piratini é iniciar a imunização de todos os residentes que tenham a partir de 18 anos até o fim de setembro. Com isso, o governo espera chegar ao fim de 2021 com toda a população vacinável já tendo tido a oportunidade de receber as duas doses de alguma vacina anticovid.

Em vídeo publicado nesta sexta, Leite revelou que o Estado tem a perspectiva de receber mais de 2 milhões de doses neste mês, o que, conforme ele, será possível concluir a vacinação no grupo de maior vulnerabilidade, além de iniciar o esquema vacinal em 100% dos trabalhadores da educação e iniciar no grupo de quem tem entre 50 e 59 anos – o que já começou em alguns municípios, inclusive em Porto Alegre.

Confira o calendário detalhado da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul nos próximos meses. pic.twitter.com/tNYICog6do — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 4, 2021

“Mantendo essa perspectiva no número de doses e nos meses seguintes, a gente tem a alegria de anunciar que no mês de julho teremos a imunização daqueles entre 40 e 49 anos, agosto para aqueles de 30 a 39 anos e no mês de setembro a todos aqueles acima de 18 anos até 29 anos de idade. E assim, todo o RS deve ter a primeira dose da vacina até o final do mês de setembro”, afirmou o governador.

Ele ressaltou que o RS é o estado que tem a vacinação mais adiantada, de forma proporcional, no Brasil. “É uma corrida em que todos ganham”, enfatizou ele, que projetou, com base nas estimativas de remessas, em concluir o esquema vacinal em todos os adultos até o fim do ano.

Veja Também

O anúncio ocorre em um contexto de piora nos números da pandemia no Rio Grande do Sul. Atualmente, 13 das 21 regiões do Estado estão em situação de alerta. Desde o início da pandemia no RS, em março do ano passado, mais de 1,1 milhão de pessoas que residem em solo gaúcho foram contaminadas com o coronavírus. Desde então, houve o registro de pelo menos 28.663 óbitos relacionados à Covid-19.

Até o fim da tarde desta sexta-feira, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, o RS já tinha aplicado a primeira dose da vacina em 3.285.362 pessoas e completado o esquema vacinal em 1.557.366.