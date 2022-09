RS recebe doses contra a Covid-19 para crianças de três e quatro anos

publicidade

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) recebeu 46 mil doses de Coronavac, para vacinar 23 mil crianças com duas doses. A distribuição para aplicação será feita pela SES com as coordenadorias regionais de saúde nesta sexta-feira.

A população estimada pela SES nessa faixa etária é de 283 mil, sendo que quase 37 mil já receberam a primeira dose, o que representa 13%. Municípios que já tinham doses disponíveis estavam autorizados a iniciar imunização desta faixa etária desde 20 de julho.

A distribuição de doses foi feita conforme levantamento junto aos municípios, de forma propocional. A divisão considera o quantitativo reduzido de doses. Ainda não há data informada pelo Ministério da Saúde para uma nova remessa de doses.