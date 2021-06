RS recebe mais 352,7 mil vacinas contra a Covid-19

publicidade

Uma nova remessa de 352.760 novas doses de vacinas chegou ao Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira. Em voos separados, desembarcaram no aeroporto de Porto Alegre 290.750 doses da Astrazeneca e 62.010 da Pfizer.

A carga recebida será encaminhada ao Centro Estadual de Vigilância Sanitária para, posteriormente, ser enviada aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não divulgou o cronograma e as datas para distribuição.

O montante irá reforçar a imunização contra a Covid-19 em solo gaúcho que já registra cobetura de 52% da população adulta com a primeira dose e 21% com as duas aplicações. Além destas vacinas, o RS também aplica a Coronavac e a Janssen.

Nesta quarta, Porto Alegre irá começar a vacinar as pessoas com 45 anos ou mais, além dos públicos já anteriormente beneficiados.

