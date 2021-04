RS recebe mais 436,5 mil vacinas contra Covid-19 neste fim de semana

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou a envio de mais 436,5 mil vacinas contra a Covid-19 ao Rio Grande do Sul neste fim de semana – ainda não havia data e horário confirmados para a chegada. Neste lote, que corresponde a 16ª remessa, serão 413.750 doses da AstraZeneca/Fiocruz e 22.800 da Coronavac.

Segundo a SES, as vacinas da AstraZeneca devem ser destinadas para avançar na imunização de pessoas com comorbidades, enquanto a remessa da Coronavac deve ser utilizada para completar o esquema vacinal de quem já havia tomado a primeira dose.

Depois de desembarcadas no Aeroporto Salgado Filho, as vacinas serão encaminhadas às Coordenadorias Regionais de Saúde. Até terça-feira, Porto Alegre ainda recebe outras 30 mil doses da Pfizer, que, por questões de logística e armazenamento, serão destinadas apenas à Capital. Nessa quinta-feira, o governo estadual recebeu um carregamento com 353.750 doses da AstraZeneca e 7,2 mil doses da Coronavac.

De acordo com dados da tarde desta sexta-feira, o RS já recebeu 4.208.600 de doses de vacina anticovid, das quais 3.843.082 foram distribuídas e 3.185.578 (83% do total) foram aplicadas. O painel da SES indica que 2.250.646 pessoas já receberam a primeira dose, enquanto 934.932 tomaram as duas injeções necessárias para completar o esquema imunizante contra a Covid-19.