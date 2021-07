RS receberá hoje 129,8 mil doses de vacina contra a Covid-19

publicidade

Um novo lote com vacinas contra a Covid-19 chegará ao Rio Grande do Sul no final da noite desta segunda-feira. O Ministério da Saúde enviará 81.200 doses da Coronavac e outras 48.600 da AstraZeneca, totalizando 129.800. Os imunizantes chegarão em uma aeronave que deve pousar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 23h15min.

Ontem, Porto Alegre atingiu a marca de 30% da população com o esquema vacinal completo. No Rio Grande do Sul, o indíce já ultrapassou a casa dos 22%.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou nesta segunda-feira (19) a imunização de mais da metade da população vacinável contra a Covid-19 e destacou que o avanço do PNI (Programa Nacional de Imunização) já começa a mostrar sinais positivos no Brasil. Porém, ressaltou que o país ainda está longe do fim da pandemia.

"O que precisamos é acelerar nossa campanha de vacinação e os resultados já começam a aparecer, com a redução no número de casos, das internações, menor pressão do sistema de saúde e queda da média móvel de óbitos", disse na chegada ao Ministério da Saúde.