RS receberá mais de 242 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira que a próxima remessa de vacinas que será enviada ao Rio Grande do Sul terá 242.940 doses de imunizantes contra a Covid-19. O lote chegará ao Estado nesta sexta, às 6h05min, no voo da Azul AD 2015. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a distribuição das 192.750 doses da AstraZeneca e das 50.200 doses da Coronavac será feita amanhã mesmo, ao longo do dia.

Com a chegada das vacinas, o Rio Grande do Sul poderá prosseguir na campanha de vacinação. O Estado ainda busca finalizar o grupo dos idosos para depois iniciar a imunização de pessoas com comorbidades. O Piratini, inclusive, já solicitou ao Ministério da Saúde a autorização para fazê-lo nas cidades que já atingiram 90% dos idosos vacinados.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, acredita que os municípios mais avançados na vacinação deveriam ser autorizados pelo Ministério da Saúde. "Municípios que já conseguiram avançar bastante, fizeram busca ativa e ainda assim têm doses excedentes deveriam poder começar a vacinar as comorbidades", argumentou nessa quarta.

