RS registra 107 mortes em 24 horas e supera 26,6 mil vítimas fatais da Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 107 mortes em decorrência do coronavírus, neste sábado, no Rio Grande do Sul. Os óbitos ocorreram em 52 cidades, sendo a maior parte desde o início de maio. Com a atualização, o Estado soma 26.657 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. A taxa de mortalidade é de 234,3 a cada 100 mil habitantes e a letalidade permanece em 2,6%.

O boletim diário da SES também reportou mais 4.264 pessoas infectadas pelo vírus. Com os números divulgados nesta tarde, o Estado chegou a 1.031.239 contaminados desde março do ano passado. Desses, 96% se recuperaram e outros 2% seguem em acompanhamento médico.

A incidência da doença em território gaúcho é de 9.064,1 a cada 100 mil habitantes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, neste sábado, é de 77,4%.