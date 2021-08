RS registra 14 mortes e 731 novos casos de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul reportou, nesta segunda-feira (30), 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. As vítimas fatais são de 11 municípios gaúchos e tinham as idades entre 24 e 86 anos. Com isso, o Estado já registrou 34.159 óbitos desde o início da pandemia. De acordo com a Secretária Estadual de Saúde (SES), foram registrados 731 novos casos, totalizando 1.408.030 pessoas infectadas em solo gaúcho. Destes, 97% (1.366.569) estão recuperados e 1% (7.208) estão em acompanhamento.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 57,5%. Dos 3.340 leitos ocupados, 540 dos pacientes estão com Covid-19 e 113 estão sob suspeita.

Já a vacinação avança no Estado, pois 87,7% da população vacinável - adultos acima de 18 anos - recebeu ao menos uma dose e 44,7% está com o esquema vacinal completo.