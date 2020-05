RS registra 216 óbitos por Covid-19 e chega a 8.843 casos da doença

publicidade

O Rio Grande do Sul contabiliza 216 óbitos e 8.843 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico, publicado às 18h, nesta sexta-feira, pela Secretaria Estadual da Saúde. Segundo a pasta, em relação ao informe anterior, foram quatro óbitos e 610 novos casos notificados nas últimas 24 horas.

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira 610 novos casos da #COVID19.



Nas últimas 24 horas foram confirmados 4 óbitos pelo novo #coronavirus.



Total de casos confirmados: 8.843

Óbitos: 216



O número estimado de pacientes curados no RS é de 6.246 (70,7% dos casos). pic.twitter.com/BS26jRlfdG — Secretaria da Saúde (@SES_RS) May 29, 2020

Neste novo balanço, a pasta incluiu dois óbitos que haviam sido notificados mais cedo, pelas secretarias municipais de Lagoa Vermelha e Capão da Canoa, e acrescentou duas novas vítimas fatais registradas em Passo Fundo e em São Gabriel.

Novos óbitos pelo coronavírus no RS:

- Capão da Canoa (mulher, 34 anos)

- Lagoa Vermelha (homem, 65 anos)

- Passo Fundo(mulher, 70 anos)

- São Gabriel (mulher, 92 anos)

Com 283 municípios atingidos pela Covid-19, até o momento, 6.245 pacientes já se recuperaram da doença, o que representa um índice de cerca de 70% do total de casos reportados. Hoje, a Covid-19 no RS tem uma taxa de letalidade de 2,4%.

Lajeado ultrapassa 1,2 mil casos de coronavírus

Mesmo com a defasagem nas notificações de Porto Alegre e da SES (a pasta municipal registra 1.130 e a estadual, 711 casos), a cidade de Lajeado, que computou 60 novos casos, é a mais atingida pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com 1.270 diagnósticos, a cidade possui 16 óbitos e uma incidência de 1.618 a cada 100 mil habitantes. É também a terceira mais letal, atrás de Passo Fundo, com 31 mortes, e Porto Alegre, com 34 vítimas fatais.