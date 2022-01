RS registra 22 mil novos casos e 57 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

publicidade

Com mais 22.026 novos casos de Covid-19 divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul tem o segundo dia com o maior número de infecções pela doença. A SES não reportava um número tão alto desde 23 de julho do ano passado, data em que foram publicados dados represados sobre o coronavírus no Estado (64.056).

O Rio Grande do Sul registrou hoje 22.026 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 57 óbitos.



Total de casos confirmados: 1.746.431

Óbitos: 36.749



Dados detalhados do dia em https://t.co/8Fh7vLAMsy

Painel completo em https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/rserRKp7XZ — Secretaria Estadual de Saúde do RS (@SaudeGovRS) January 26, 2022

Além do número expressivo de testes positivos, o RS também registrou 57 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Com os dados reportados hoje, o RS acumula 1.746.431 infectados e 36.749 mortes por coronavírus. Do total de casos, 90% (1.566.343) estão recuperados e outros 8% (143.225) estão em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 62%.

Devido ao aumento de infecções, que ocorre desde o início de janeiro, o governo do Estado emitiu ontem alertas para todas as 21 regiões do Rio Grande do Sul.

Datas dos maiores números de casos diários confirmados pela SES:

23/07/21 - 64.056 (publicação de dados represados)

26/01/22 - 22.026

19/01/22 - 21.122

22/01/22 - 20.838

25/01/22 - 19.635

21/01/22 - 18.321

20/01/22 - 18.302

18/01/22 - 17.416

14/01/22 - 14.345

13/01/22 - 12.232

09/03/21 - 12.200

27/03/21 - 12.153