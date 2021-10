RS registra 29 óbitos por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, nesta terça-feira, 29 mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas residiam em 22 munícipios gaúchos e tinham idades que variavam entre 25 e 89 anos. Desde o início da pandemia, o Estado tem 35.224 óbitos por causa da doença.

Nas últimas 24 horas, foram reportados 1.674 novos casos de coronavírus, totalizando 1.454.266 pessoas infectadas pelo coronavírus em solo gaúcho. Destes, 97% (1.410.958) estão recuperados e 1% (7.988) estão em acompanhamento médico.

Além disso, a taxa de ocupação das Unidades Intensivas de Terapia (UTIs) é de 59,0%. Dos 3.301 leitos dispovíveis, 1.942 estão ocupados - destes 455 são casos confirmados de Covid-19 e 85 estão com suspeitas de terem contraído o vírus.

A vacinação continua avançando no Estado. Até a tarde desta terça-feira, 93,3% da população adulta recebeu ao menos uma dose do imunizante e 72,1% está com o esquema vacinal completo. Em relação aos adolescentes, 56,5% recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.