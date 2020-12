RS registra 82 novos óbitos e se aproxima de 8 mil mortes por Covid-19

publicidade

Um dia depois de marcar recorde em registros diários de mortes por Covid-19 com 96 casos, o Rio Grande do Sul reportou 82 óbitos em decorrência da doença nesta quinta-feira. As mortes ocorreram entre 2 e 17 de dezembro, à exeção de sete casos que ocorreram entre agosto e novembro sendo agora fechadas as notificações. Com isso, o Estado passa a contabilizar 7.944 vítimas fatais desde o início da pandemia.

O boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou ainda 6.342 novos infectados nas últimas 24 horas – volume de casos próximo ao contabilizado ontem. Com a atualização, o total de casos confirmados é de 394.816 distribuídos pelas 497 cidades gaúchas. Do total, 93% dos pacientes encontram-se recuperados e 5% em acompanhamento médico.

A taxa de lotação de leitos de UTIs no Estado é de 82,1% nesta quinta-feira, conforme o Painel de Internações da SES. Segundos os dados estaduais, são 1.136 pacientes, do total de 2.142 pacientes, com confirmação ou suspeita do coronavírus em terapia intensiva. No entanto, os números podem ser ainda maiores visto que 23 dos 299 hospitais estão com dados em atraso.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 6.342 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 82 óbitos.



Total de casos confirmados: 394.816

Óbitos: 7.944

Recuperados: 367.055 (93% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/MzShwDJeIu — Secretaria da Saúde (@SES_RS) December 17, 2020

Óbitos reportados pela SES

Alvorada (mulher, 86 anos)

Alvorada (homem, 23 anos)

Arroio do Meio (mulher, 30 anos)

Bagé (homem, 68 anos)

Bagé (mulher, 71 anos)

Barão (homem, 76 anos)

Barra do Ribeiro (homem, 86 anos)

Bento Gonçalves (homem, 68 anos)

Bom Jesus (homem, 56 anos)

Butiá (homem, 80 anos)

Cachoeira do Sul (mulher, 67 anos)

Cachoeirinha (mulher, 81 anos)

Campo Bom (homem, 85 anos)

Canoas (homem, 71 anos)

Canoas (homem, 68 anos)

Canoas (homem, 63 anos)

Canoas (homem, 56 anos)

Canoas (homem, 67 anos)

Canoas (mulher, 68 anos)

Canoas (mulher, 92 anos)

Carazinho (homem, 67 anos)

Caxias do Sul (mulher, 82 anos)

Caxias do Sul (mulher, 88 anos)

Caxias do Sul (mulher, 92 anos)

Caxias do Sul (mulher, 81 anos)

Caxias do Sul (homem, 76 anos)

Garibaldi (homem, 88 anos)

Giruá (homem, 68 anos)

Gravataí (mulher, 34 anos)

Gravataí (mulher, 64 anos)

Gravataí (mulher, 64 anos)

Guaíba (homem, 34 anos)

Guaíba (mulher, 68 anos)

Ijuí (mulher, 93 anos)

Marau (homem, 73 anos)

Mostardas (homem, 63 anos)

Nova Roma do Sul (homem, 94 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 83 anos)

Novo Hamburgo (homem, 69 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 78 anos)

Panambi (mulher, 76 anos)

Parobé (homem, 69 anos)

Passo Fundo (homem, 53 anos)

Passo Fundo (mulher, 66 anos)

Pelotas (mulher, 64 anos)

Pelotas (mulher, 61 anos)

Pelotas (mulher, 82 anos)

Pelotas (homem, 57 anos)

Pelotas (mulher, 89 anos)

Pelotas (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 35 anos)

Porto Alegre (homem, 44 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 90 anos)

Porto Alegre (homem, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 74 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 89 anos)

Rio Grande (mulher, 81 anos)

Rio Grande (mulher, 53 anos)

Rio Grande (homem, 87 anos)

Rosário do Sul (mulher, 54 anos)

Santa Bárbara do Sul (mulher, 75 anos)

Santa Maria (homem, 78 anos)

Santa Rosa (mulher, 61 anos)

Santa Vitória do Palmar (homem, 63 anos)

Santo Antônio da Patrulha (homem, 70 anos)

Santo Expedito do Sul (homem, 36 anos)

São Jerônimo (mulher, 69 anos)

São Leopoldo (mulher, 77 anos)

São Lourenço do Sul (mulher, 96 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 85 anos)

Soledade (mulher, 67 anos)

Taquara (mulher, 82 anos)

Tramandaí (mulher, 70 anos)

Tramandaí (mulher, 53 anos)

Uruguaiana (homem, 56 anos)

Uruguaiana (homem, 88 anos)

Vera Cruz (homem, 65 anos)

Viamão (homem, 89 anos)

Xangri-lá (mulher, 51 anos)