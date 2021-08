RS registra mais 21 mortes e total de óbitos por Covid-19 chega a 33,7 mil

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira, dia 13, mais 21 mortes por Covid-19. Totalizando assim 33.724 óbitos no solo gaúcho desde o início da pandemia do coronavírus. De acordo com a Secretária Estadual da Saúde (SES), foram contabilizados 1.776 novos casos nas últimas 24 horas. Ao todo, são 1.388.588 infectados no Estado, dos quais 1.345.306 foram recuperados e 9.464 estão sendo acompanhados.

A taxa de ocupação das UTIs é de 60,6%, com 2.056 dos 3.390 leitos ocupados. Até a tarde de hoje, 6.771.248 pessoas receberam a primeira dose, enquanto 3.101.530 foram contemplados com a segunda dose. No estado gaúcho, 37,9% está com o esquema vacinal completo.

