RS registra mais de 3,8 mil novos casos de Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira, 3.813 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, o que eleva o total de infectados para 131.461 no Estado. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 42 óbitos ocorridos entre os dias 16 de agosto e 2 de setembro no território gaúcho. Com isso, o número de mortes causado pelo novo coronavírus chega a 3.543 desde o início da pandemia.

O índice de recuperados no Estado está em 90%, com 117.945 pessoas. Outras 9.973 são considerados casos em acompanhamento. Até esta quarta-feira, o coronavírus já se espalhou por 486 dos 497 municípios gaúchos.

Óbitos reportados nesta terça pela SES:

Água Santa (mulher, 52 anos)

Alvorada (mulher, 59 anos)

Bento Gonçalves (homem, 97 anos)

Campo Bom (homem, 87 anos)

Canoas (homem, 68 anos)

Canoas (homem, 64 anos)

Caxias do Sul (mulher, 69 anos)

Dom Feliciano (mulher, 72 anos)

Dom Feliciano (mulher, 67 anos)

Esteio (homem, 95 anos)

Esteio (mulher, 82 anos)

Gramado (homem, 42 anos)

Lajeado (mulher, 76 anos)

Montenegro (homem, 80 anos)

Muçum (homem, 41 anos)

Nonoai (homem, 72 anos)

Passo Fundo (homem, 80 anos)

Passo Fundo (homem, 70 anos)

Pelotas (mulher, 88 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (homem, 62 anos)

Porto Alegre (mulher, 55 anos)

Porto Alegre (mulher, 79 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Rio Grande (homem, 89 anos)

Rio Pardo (homem, 69 anos)

Roque Gonzales (mulher, 61 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 79 anos)

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 63 anos)

São Borja (homem, 81 anos)

São Leopoldo (mulher, 81 anos)

Sapiranga (mulher, 82 anos)

Sapiranga (mulher, 69 anos)

Sarandi (homem, 62 anos)

Taquari (homem, 64 anos)

Vacaria (homem, 86 anos)

Vera Cruz (homem, 74 anos)

Vera Cruz (mulher, 82 anos)

Viamão (mulher, 82 anos)