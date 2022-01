RS registra mais de 5,3 mil novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul registra nesta quinta-feira 5.363 novos casos de Covid-19. Com isso, o estado acumula 1.516.451 infecções pelo SARS-CoV-2 desde que teve início a pandemia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O estado vive atualmente um aumento no número de casos da doença. Na terça-feira, 2.138 novas infecções foram registradas, e na quarta-feira, o número tinha subido para 3.464, tendência de crescimento que se repetiu hoje, com mais de 5,3 mil pessoas que testaram positivo desta vez.

Do total de casos confirmados, 97% (1.465.657) se encontram recuperados e 1% (14.216) ainda estão em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos no RS hoje é de 52,1%. Dos 3,2 mil disponíveis, 1.667 têm pacientes.

O boletim da SES ainda reporta hoje mais três óbitos por Covid-19, fazendo o total de mortes por coronavírus no estado chegar a 36.473.

Nessa quarta-feira, o estado teve a confirmação do primeiro caso de flurona, que é a infecção simultânea dos vírus influenza e coronavírus. De acordo com a SES, 95,7% da população já tomou a primeira dose contra o coronavírus e 87% têm o esquema vacinal completo. Em Porto Alegre, devido ao aumento do número de casos, segue alta a procura por testes de Covid-19, e o fluxo de vacinação é intenso nesta quinta-feira.

Prestes a iniciar uma nova etapa de imunização, o governo estadual informou hoje que espera receber o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças de cinco a 11 anos no dia 14 de janeiro. Conforme a assessoria de imprensa da SES, o processo de distribuição dos imunizantes deverá ocorrer em 17 de janeiro.