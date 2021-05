RS registra mais de 6,3 mil novos infectados pelo coronavírus em 354 cidades

publicidade

O Rio Grande do Sul teve o registro, nesta terça-feira, de 6.315 novos infectados pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os diagnósticos foram reportados em 354 municípios gaúchos. Ao todo, o Estado soma 1.066.265 no número de casos confirmados. Deste grupo, 1.019.992 pacientes (96%) já se recuperaram, enquanto que 18.568 (2%) ainda estão em acompanhamento médico.

O Estado ainda contabilizou mais 156 mortes por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 27.624 o número total de pessoas que já morreram em decorrência da doença desde o início da pandemia n território gaúcho.

Nesta terça, o RS tem 82,1% na taxa de ocupação de leitos UTI em geral, com 2.806 pacientes em 3.417 leitos. Até a tarde de hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 2.960.660, e a segunda em 1.372.109 residentes do Estado.

