RS registra nesta quarta mais de 3,4 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul reporta nesta quarta-feira mais 3.464 casos de Covid-19. A partir disso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), são acumuladas no Estado 1.512.186 infecções pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Do total de casos confirmados, 97% (1.466.270) se encontram recuperados e 1% (9.341) ainda estão em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI no RS hoje é de 50%. Dos 3.200 disponíveis, 1.601 estão com pacientes.

O novo boletim também registra hoje mais dez óbitos pela doença no RS, fazendo o total de mortes por coronavírus no estado alcançar o total de 36.470.

O governo estadual anunciou nesta quarta a confirmação do primeiro caso de flurona, que é a infecção simultânea dos vírus influenza e coronavírus. A detecção foi confirmada no Laboratório Central do Estado (Lacen/RS). O caso é de um homem de 21 anos, residente de Porto Alegre, que apresentou sintomas gripais leves e não precisou de hospitalização.

De acordo com a SES, 95,7% da população já tomou a primeira dose contra o coronavírus e 87% têm o esquema vacinal completo.

