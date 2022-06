RS registra primeiro caso de varíola do macaco

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de varíola do macaco no Estado, o terceiro caso importado de varíola do macaco no Brasil, informou o Ministério da Saúde na noite deste domingo. Trata-se de um homem de Porto Alegre, de 51 anos, com histórico de viagem para Portugal e retorno ao Brasil na última sexta-feira (10). Ele está em isolamento domiciliar, junto com os seus contatos e apresenta quadro clínico estável.

Com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o governo também adotou medidas de contenção com o rastreamento dos contatos nacionais e do voo internacional em que ele esteve. Segundo o ministério, Brasil tem outros seis casos suspeitos, que estão isolados e em monitoramento.

O último caso confirmado, neste sábado (11), também foi de um homem, de 29 anos, que chegou ao Brasil de Portugal. O infectado viajou recentemente pela Europa e teve os sintomas e as primeiras lesões na pele ainda no exterior. Por isso, as autoridades sanitárias também consideram o caso importado.

De acordo com o governo estadual de São Paulo, o resultado positivo só foi confirmado por um laboratório espanhol após o desembarque do homem no Brasil, ocorrido no dia 8 de junho. O primeiro caso da doença no país foi confirmado, nesta quinta-feira (9), em um morador da capital paulista, de 41 anos, que também passou pela Europa antes de ser diagnosticado.

O governo estadual e a Prefeitura de São Paulo investigam desde a semana passada o caso em uma mulher de 26 anos, também moradora da capital.

Este é o maior surto global de varíola do macaco fora do continente africano. A OMS (Organização Mundial da Saúde) tenta entender como um vírus considerado de difícil transmissão entre humanos está se propagando em uma dinâmica nunca antes observada.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, o resultado foi confirmado laboratorialmente por RT-PCR neste domingo, 12, pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo (IAL/SP). O caso estava em monitoramento desde o dia 27 de maio.

O homem procurou atendimento médico no último dia 19 e novamente no dia 23 de maio. As medidas de controle foram adotadas de imediata como isolamento e rastreamento de contatos em voo internacional com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ainda conforme a SES, estão em investigação os contatos para orientações e monitoramento.