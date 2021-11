RS registra quatro mortes e 275 novas infecções por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul inicia a semana registrando 275 novas infecções por Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Sendo assim, desde o início da pandemia no RS, são acumulados 1.480.215 casos de coronavírus. A Secretaria também reporta hoje quatro novos óbitos por Covid, o que eleva o total de mortes pela doença em solo gaúcho para 35.814.

Do total de casos até o momento, 97% (1.437.903) já estão recuperados e menos de 1% (6.397) ainda permanecem em acompanhamento. A taxa de ocupação nas UTIs hoje é de 58,3%. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.924 estão com pacientes, sendo que 422 estão atendendo pessoas que testaram positivo para o coronavírus e 93 prestam assistência médica a quem está com suspeita de estar com a Covid-19 ou outra síndrome respiratória aguda grave.

De acordo com o Estado, 94,9% da população adulta tomou pelo menos uma dose da vacina e 82,7% está com o esquema vacinal completo. Ainda em relação à fase inicial da imunização, 42,6% tomaram a primeira dose da AstraZeneca, 31,2% da Pfizer e 26,2% se protegeram do coronavírus com a CoronaVac.

Em Porto Alegre, conforme o vacinômetro da prefeitura, 99,2% da população tomou a primeira dose contra o coronavírus e 85% já está com o esquema vacinal completo.

