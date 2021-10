RS reporta 9 novas mortes por Covid-19 neste domingo

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou nove novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados atualizados deste domingo também incluem 468 novos registros de infectados. Assim, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 35.045 vítimas fatais por Covid-19 e 1.448.543 casos confirmados – sendo 1.405.145 recuperados e 8.257 em acompanhamento médico.

Por volta do meio-dia deste domingo, o índice de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) era de 58,8%. Ao todo, são 1.941 pacientes internados, sendo 458 com Covid-19. A rede hospitalar gaúcha conta com 3.301 leitos vagos para casos graves.