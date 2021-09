RS reporta mais 10 mortes e 449 novos infectados pelo coronavírus nesta terça

publicidade

O Rio Grande do Sul contabilizou mais 10 mortes e 449 novos infectados pelo coronavírus nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os novos óbitos foram reportados em nove cidades gaúchas e tinham entre 46 e 95 anos de idade. Ao todo, 34.617 pessoas já morreram no Estado por causa da Covid-19 desde o início da pandemia.

Além disso, o Estado também acumula, com os novos diagnósticos registrados nas últimas 24 horas, 1.429.276 casos confirmados. Deste grupo, 1.389.445 de pacientes já se recuperaram da doença, enquanto que 5.120 ainda estão em acompanhamento médico.

Veja Também

Na tarde desta terça, a taxa de ocupação das UTIs é de 56,7% no RS. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.871 estavam ocupados, 415, um número levemente menor que ontem, por pacientes com Covid-19.

Até a tarde de hoje, a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 7.941.646 pessoas, enquanto 300.852 receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Outros 4.740.206 moradores do Estado já completaram o esquema vacinal com os imunizantes que requerem duas aplicações.