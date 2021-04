RS reporta mais 71 óbitos e 1,4 mil casos de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo mais 71 óbitos relacionados à Covid-19, além de 1.404 novos diagnósticos de coronavírus. O número é menor do que a média dos registros dos domingos entre março e abril – à exceção do último, 4 de abril, em que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) havia informado que os dados estavam defesados. Do início de março para cá, considerando apenas os domingos, a média ficou em 82 óbitos e 2,3 mil casos.

As vítimas registradas neste domingo, segundo a SES, tinham entre 26 e 89 anos, e eram residentes de 35 cidades diferentes. Agora, o RS passa a ter 23.192 mortes por conta da Covid-19, além de ter tido 921.812 casos da doença, em seus 497 municípios.

O número de pessoas consideradas recuperadas, segundo a SES, é de 884.729, o equivalente a 96% do total. Outros 13.817 são considerados casos em acompanhamento e são cerca de 1% do todo.

O nível de ocupação de leitos de UTI, que até o início do mês operava acima da capacidade, estava em 87,4% no início da tarde deste domingo. Haviam 2.956 pacientes internados para 3.383 leitosde tratamento intensivo. Deste contingente que recece atendimento, 2.027 são adultos com Covid-19 – além de 20 crianças em UTIs pediátricas.