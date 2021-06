RS se aproxima das 30 mil vidas perdidas para a Covid-19

publicidade

Com mais 201 óbitos por coronavírus, o Rio Grande do Sul chegou, nesta terça-feira, a 29.902 vítimas da doença. As últimas mortes ocorreram em 82 municípios gaúchos, sendo a maioria em junho. Os dados não foram divulgados a tempo de serem incluídos no boletim nacional. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), houve um problema técnico na Procergs – órgão responsável por agrupar e lançar os dados do dia.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 7.235 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 201 óbitos.



Total de casos confirmados: 1.156.540

Óbitos: 29.902



Dados detalhados do dia em https://t.co/8Fh7vLAMsy

Ainda segundo a SES, a taxa de mortalidade chegou a 261,1 óbitos para cada 100 mil habitantes. A letalidade segue em 2,6%.

O boletim de atualização da secretaria também reportou mais 7.235 contaminações. Com isso, o total de infectados desde o início da pandemia subiu para 1.156.540. Desses, 96% são considerados recuperados e 1%, quase 16,5 mil pessoas, permanecem em acompanhamento médico. A incidência da doença no Rio Grande do Sul é de 10.102,8 infectados a cada 100 mil habitantes.

UTIs

Nesta terça, a ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) no Estado e na Capital permaneceram em estabilidade. Em nível estadual, o índice de lotação é de 86,5%. Já em Porto Alegre, chega a 87%.

