RS se iguala no topo do ranking de transparência da Covid-19

Em uma semana, o Rio Grande do Sul subiu duas colocações e alcançou o topo do ranking da transparência em dados epidemiológicos sobre a Covid-19. O levantamento é da Open Knowledge Brasil, organização sem fins lucrativos e apartidária que atua no país desde 2013. O estado atingiu 100 pontos, empatando na primeira colocação com Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rondônia.

No primeiro levantamento, em 3 de abril, o RS aparecia com 36 pontos, em oitavo lugar. Desde então, foram desenvolvidas outras versões das plataformas digitais que fornecem os dados sobre o coronavírus. “Ficamos satisfeitos com o resultado do ranking e isso nos motiva ainda mais a seguirmos trabalhando firmes no enfrentamento ao coronavírus e, juntamente, não menos importante, no enfrentamento à corrupção, para o que a transparência é fundamental”, destacou o governador Eduardo Leite.

Em 4 de junho, o RS subiu para o terceiro lugar no levantamento, chegando a 95 pontos de um escore máximo de 100. Principal site de indicadores de Covid-19, o Painel Coronavírus RS, disponível em ti.saude.rs.gov.br/covid19, passou a apresentar uma versão nova do Mapa de Leitos, detalhando os dados por município e hospital.

O trabalho de ampliação de dados contou com a coordenação das Secretarias da Saúde (SES) e de Governança e Gestão Estratégica (SGGE), com a colaboração do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS S.A. (Procergs).